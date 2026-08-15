II Liga: Sporting B vence Desportivo de Chaves com golo ‘solitário` de Atanásio Cunha

O defesa central, hoje adaptado a lateral-direito, resolveu a partida aos 49 minutos, aproveitando um ressalto da bola num defensor transmontano, após cruzamento de Rodrigo Rodrigues, e colocou a equipa secundária dos ‘leões’ no conjunto de formações que já venceram os seus dois primeiros jogos no segundo escalão, com Académica e Benfica B.



O treinador da equipa principal dos ‘leões’, Rui Borges, esteve na bancada da Academia Cristiano Ronaldo para ver em ação o defesa Eduardo Felicíssimo e o ponta de lança Rafael Nel, jogadores do seu plantel que, na sexta-feira, não saíram do banco no triunfo sobre o Vitória de Guimarães (3-2).



Mas não lhe terá passado despercebida, também, a boa prestação de Rodrigo Rodrigues, jovem de 18 anos que o clube de Alvalade recrutou, nesta época, ao Gil Vicente, clube pelo qual já somou, inclusivamente, quatro presenças na I Liga na época passada.



Além de ter estado na origem do golo de Atanásio Cunha (49), que materializou a flagrante superioridade dos ‘verde e brancos’ nos primeiros 70 minutos, o avançado participou em quase todos os lances de perigo da sua equipa e iniciou, também, uma jogada que podia ter tranquilizado a equipa da casa, não fosse o disparo de Ivanildo Mendes (82) ter acertado no poste.



O Desportivo de Chaves, por sua vez, entrou visivelmente nervoso após a goleada sofrida em casa, na primeira jornada, frente à Académica (4-1), que teve como principal consequência a titularidade do guarda-redes João Valido no lugar de Marko Gudzulic, mas fez uma exibição em crescendo e até podia ter levado, pelo menos, um ponto de Alcochete.



Só que o ‘míssil’ de Ktatau (90+9) esbarrou no poste de Guilherme Pires e o árbitro, Iancu Vasilica, reverteu a grande penalidade assinalada a Kauã Oliveira, após ser chamado pelo videoárbitro para verificar que foi o avançado ‘transmontano’ Marquinhos que pontapeou o adversário, dentro da grande área, no último minuto de descontos (90+13).