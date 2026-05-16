II Liga. Torreense cumpriu, mas vai ter de disputar play-off

O conjunto de Torres Vedras encerrou a II Liga em igualdade pontual com os viseenses, ambos com 59 pontos, todavia, ‘anulado’ o critério de desempate de confronto direto (ambas ganharam em casa pela margem mínima), foi a diferença de golos a decidir a promoção e, nessa estatística, o saldo foi mais favorável para o emblema de Viseu (25 face aos 13 dos ‘azuis grená’).



Relativamente à história do jogo da 34.ª e última jornada da II Liga, Luis Quintero ainda na primeira parte, aos 40 minutos, e Kévin Zohi, João Costinha (de grande penalidade) e Musa Drammeh, aos 63, 74 e 90+3 minutos, respetivamente, na segunda, apontaram os tentos da formação de Torres Vedras.



Com o play-off de subida já garantido, o Torreense sabia que apenas uma derrota do Académico de Viseu diante do Sporting B permitiria a festa da promoção ao escalão máximo, no qual não compete desde 1991/92.



E, apesar de vários dos habituais titulares terem começado o jogo no banco, foram os ‘azuis grená’ a entrar melhor, com destaque para a tentativa de Luis Quintero, que obrigou Ruly García a uma defesa exigente logo nos instantes iniciais.



Respondeu Thio, a atirar à barra na sequência de um livre à esquerda do ataque, antes de Danilo Ferreira, já aos 35 minutos, protagonizar uma arrancada à direita do ataque e ficar à beira do golo inaugural. Valeu a mancha do guarda-redes vizelense, que nada conseguiu fazer para, volvidos cinco minutos, travar os intentos de Luis Quintero.



Lançado por André Simões, o extremo colombiano fugiu à marcação direta dos defesas adversários e atirou colocado.



Na etapa complementar, a equipa de Luís Tralhão voltou a entrar melhor e confirmou a superioridade com mais três golos.



Aos 63 minutos, o avançado Kévin Zóhi, sem oposição, finalizou da melhor forma um lance individual de Ismail Seydi à esquerda, e, aos 74, foi João Costinha, que tinha entrado instantes antes, a converter com sucesso uma grande penalidade a castigar uma falta de José Sampaio sobre Kévin Zohi.



Já em tempo de compensação, Musa Drammmeh, de cabeça, fechou o resultado.



O Torreense – que no dia 24 disputa a final da Taça de Portugal diante do Sporting, às 17:15 –, aguarda agora pelo desfecho da I Liga para saber qual será o adversário que terá pela frente no play-off de subida.