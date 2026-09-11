II Liga. Torreense e Leixões abrem sexta jornada com disputa equilibrada mas sem golos

Os dois conjuntos igualaram-se ao longo do desafio e partilharam as ocasiões de perigo, mas as defesas levaram a melhor sobre os ataques e não permitiram qualquer golo.



O Torreense, em particular, não conseguiu remates na primeira meia hora de jogo, controlada territorialmente pelo Leixões que, no entanto, apenas por uma vez conseguiu criar perigo relativo junto da baliza local, num remate em esforço de Róchez à malha lateral, aos 18 minutos.



A equipa da casa subiu de produção no último quarto de hora do primeiro tempo e teve num remate de Manuel Pozo a primeira oportunidade para marcar, aos 34 minutos, mas Serif Nhaga desviou a bola pela linha de fundo.



Após o intervalo, o Leixões voltou a entrar melhor e esteve próximo de marcar, aos 57 minutos, numa jogada em que Cláudio Araújo optou pela iniciativa individual, mas, em posição favorável, errou o alvo.



Determinado em alterar o figurino da partida, o técnico torriense, Luís Tralhão, introduziu João Marques e Malik Abubakari com o objetivo de trazer maior fulgor atacante ao seu conjunto, mas os efeitos não foram os pretendidos.



As duas equipas equivaleram-se na meia hora final, alternando praticamente em igualdade o domínio da partida – Pozo, a unidade mais inconformada do Torreense, voltou a tentar o golo, sem sucesso, aos 65 minutos, e o Leixões contrapôs com outras duas situações de remate.



Numa delas, aos 74 minutos, Miguel Sousa – que rendeu o infortunado Rafael Barbosa, que deixou o relvado em maca – esteve perto de ser feliz e oferecer os três pontos à sua equipa, mas atirou, por pouco, ao lado.



A igualdade permitiu ao Torreense, que na próxima quinta-feira inicia a sua participação na Liga Europa com uma deslocação à Noruega para defrontar o Lillestrom, uma subida ligeira – e provisória - até ao 13.º lugar, com seis pontos, enquanto o Leixões ascendeu ao quinto posto em igualdade pontual com o Penafiel, terceiro, com 10.



Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense – Leixões, 0-0.



- Torreense: Adriel Ramos, David Bruno, Stopira, Volnei Feltes, Juan Alcedo, Alejandro Alfaro, André Simões (João Marques, 61), Amine Oudrhiri (Mohamed Diadié, 77), Manuel Pozo (Adama Baradji, 77), Dany Jean (Vando Félix, 84) e Musa Drammeh (Malik Abubakari, 61).



(Suplentes: Lisandru Olmeta, Costinha, Javi Vázquez, Karem Zoabi, Jonathan Mutombo, Nuha Jatta, Malik Abubakari, Luis Quintero, João Marques, Adama Baradji e Vando Félix).



Treinador: Luís Tralhão.



- Leixões: Igor Stefanovic, Fernando Fonseca (Paulinho, 83), Semeu Commey, Matheus Costa, Serif Nhaga (Simãozinho, 73, Amadu Baldé, Rafael Barbosa (Miguel Sousa, 53), Salvador Agra (Roka, 73), Cláudio Araújo, Luccas Paraizo (Kaique Rodrigues, 83) e Bryan Róchez.



(Suplentes: Caio Secco, Paulinho, Lourenço Henriques, Hugo Faria, Simãozinho, Alysson, António Gonçalves, Arthur Baggio, Agustin de Armas, Miguel Sousa, Roka e Kaique Rodrigues).



Treinador: Carlos Fangueiro.



Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Serif Nhaga (62), Alejandro Alfaro (63) e Miguel Sousa (83).



Assistência: 1.684 espetadores.