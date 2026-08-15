II Liga. Torreense em inferioridade numérica resgata empate na compensação

Em jogo disputado no Estádio Dr. Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, que serviu de casa 'emprestada' para a formação 'azul-grená', os penafidelenses marcaram por Max Svensson, aos nove minutos, e Davo, aos 16, antes de a formação de Torres Vedras recuperar por Costinha, aos 49, e Dany Jean, aos 90+3.



A formação de Torres Vedras até entrou melhor, com duas oportunidades flagrantes nos minutos iniciais, uma das quais através de um remate ao poste de Luis Quintero, logo aos sete minutos.



Porém, os 'rubro-negros' inauguraram o marcador dois minutos depois, quando Carbonell concluiu uma excelente combinação com um passe a isolar Svensson e o reforço espanhol, chegado do Casa Pia, não desperdiçou só com o guarda-redes pela frente.



Aos 16 minutos, ampliaram a vantagem com um cabeceamento de Davo, que surgiu sem marcação no interior da área, a responder da melhor forma a um cruzamento pela direita.



No regresso dos balneários, o Torreense entrou melhor na procura por inverter o resultado adverso e marcou na sequência de uma jogada de canto curto ensaiada, em que Costinha apareceu em posição frontal para atirar ao fundo das redes.



Se a missão do conjunto orientado por Luís Tralhão era já difícil, na corrida contra o prejuízo, a expulsão de Stopira, aos 72 minutos, por acumulação de amarelos, tornou a tarefa ainda mais adversa.



Ainda assim, contra a corrente do jogo, o Torreense chegou ao empate, a partir de uma notável incursão de Baradji, com a bola a sobrar para Dany Jean, que só teve de encostar mesmo antes do apito final.



Com esta igualdade, as duas equipas estrearam-se a pontuar na edição 2026/27 da II Liga, após terem perdido as respetivas partidas na jornada inaugural.