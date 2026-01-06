II Liga. Torreense vence em Vizela com golo perto do final

Os minhotos ocupam, ainda que à condição, a sexta posição, com 24 pontos, enquanto o conjunto de Torres Vedras ascende ao sétimo lugar, com 23.



A primeira parte foi marcada por um ritmo intenso e oportunidades junto de ambas as balizas. O Vizela ameaçou cedo, aos sete minutos, por Manu Garrido, que rematou à meia-volta na área, mas encontrou Lucas Paes bem colocado. A resposta do Torreense surgiu pouco depois, aos 11, quando Kévin Zohi obrigou Gomís a uma defesa difícil, num remate de primeira dentro da grande área.



Com o jogo muito repartido, as duas equipas foram alternando períodos de domínio, com o Vizela a explorar sobretudo a profundidade pelo corredor direito e o Torreense a mostrar maior variabilidade ofensiva, embora sem eficácia. Zohi voltou a ficar perto do golo aos 35 minutos, de cabeça, mas Gomís voltou a negar-lhe o festejo com uma grande intervenção.



O nulo ao intervalo premiava os guarda-redes e a falta de acerto na finalização, num duelo aberto e disputado.



No reatamento, o Vizela entrou mais perigoso e criou as melhores ocasiões. Manu Garrido, aos 53 minutos, isolou-se nas costas da defesa, mas voltou a esbarrar em Lucas Paes, que defendeu o remate de pé esquerdo. Heinz Mörschel tentou de fora da área, aos 66, sem sucesso, antes de Yann Kitala ficar muito perto do golo, aos 73, com um remate a rasar o poste.



Aos 75 minutos, o golo pareceu inevitável para os vizelenses, quando Yassin Fortuné desviou já na pequena área, mas Lucas Paes protagonizou uma defesa decisiva em cima da linha, mantendo o empate e assumindo-se como figura do encontro.



Quando o Vizela pressionava em busca da vantagem, foi o Torreense a ser mais eficaz. Aos 88 minutos, um alívio defeituoso de Rhyner deixou a bola à mercê de Musa Drammeh, que, isolado, não perdoou e bateu Gomís com um remate entre as pernas, garantindo os três pontos para os visitantes.



Com este resultado, o Torreense reforça a recuperação na tabela, enquanto o Vizela sai penalizado pela falta de eficácia, depois de um jogo em que criou mais e melhores oportunidades.



Jogo disputado no Estádio do Futebol Clube de Vizela.



Vizela – Torreense, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Musa Drammeh, 88 minutos.



Equipas:



Vizela: Gomís, Ítalo Henrique, Rhyner, Hristov, Jójó (Rodrigo Beirão, 87), Busnic (Jota Gonçalves, 79), Bastunov, Damien Loppy (Fortuné, 69), Mörschel, Miguel Tavares (Rodrigo Ramos, 69) e Manu Garrido (Kitala, 62).



(Suplentes: Pedro Souza, Rodrigo Beirão, Jota Gonçalves, José Sampaio, Obradovic, Pedro Ramos, Rodrigo Ramos, Kitala, Fortuné).



Treinador: Nuno Silva.



Torreense: Lucas Paes, David Bruno, Stopira, Ali-Diadié, Javi Vázquez, Guilherme Liberato (Arnau Casas, 79), Costinha (André Simões, 69), Léo Azevedo, Dany Jean (Pité, 79), Zohi (Musa Drammeh, 69) e Pozo (Seydi, 79).



(Suplentes: Unai Pérez, Danilo Ferreira, Arnau Casas, Brian Agbor, Pité, André Simões, Arielson, Musa Drammeh, Seydi).



Treinador: Luís Tralhão.



Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Dany Jean (56), Manu Garrido (60), André Simões (90+2).



Assistência: 1357 espetadores.

