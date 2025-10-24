II Liga. Torreense vence Oliveirense com reviravolta e sobe provisoriamente ao pódio

Lusa

O Torreense operou uma reviravolta e venceu hoje a Oliveirense, por 3-2, em jogo da oitava jornada da II Liga portuguesa de futebol, ascendendo provisoriamente ao pódio da competição.

João Silva até colocou os forasteiros em vantagem, aos 17 minutos, mas Javi Vázquez e Arnau Casas, aos 53 e aos 81, operaram a reviravolta. Pité dilatou o marcador aos 90+1 e Joanderson ainda reduziu, aos 90+5, mas já sem efeitos práticos no desfecho final.

Com este resultado, o conjunto de Torres Vedras sobe provisoriamente à terceira posição, com 14 pontos, mais seis do que a equipa de Jorge Pinto, que é 13.ª classificada e não vence para o campeonato há dois meses.

Já depois de uma primeira ameaça logo aos três minutos, com Armando Lopes a atirar à barra, a formação de Oliveira de Azeméis haveria de adiantar-se aos 17 minutos, quando João Silva aproveitou uma jogada muito confusa para, já dentro da área, ‘disparar’ sem hipóteses.

Dany Jean respondeu por duas ocasiões até ao intervalo, a primeira na sequência de uma boa arrancada e a outra através de um remate de fora da área, mas sem sucesso.

A equipa comandada por Vítor Martins entrou na etapa complementar decidida a mudar o rumo do encontro e dispôs de duas boas oportunidades a abrir: primeiro por Dany Jean, que viu o remate ser travado por Ricardo Ribeiro, e, depois, por David Bruno, que atirou perto do poste.

Mas foi Javi Vázquez o mais eficaz: aos 53, na sequência de um canto, Manu Pozo cruzou para a entrada da área, zona em que surgiu o espanhol que, de primeira e sem deixar cair a bola, rematou para o fundo das redes num tento que é candidato a golo da jornada.

Musa Drammeh ainda ficou muito próximo da reviravolta, aos 73, tal como Manu Pozo, aos 79, mas coube a Arnau Casas completar a reviravolta: quatro minutos depois de substituir Léo Silva, o médio cabeceou para o segundo golo ‘azul grená’, já aos 81.

Pité ainda ampliou a vantagem, aos 90+1, todavia, a Oliveirense só teve tempo de reduzir por Joanderson, já aos 90+5.

