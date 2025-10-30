Futebol Nacional
II Liga: Torreense vence Portimonense em inferioridade numérica e sobe a segundo
O Torreense subiu quinta-feira ao segundo lugar da II Liga de futebol, ao vencer por 1-0, com golo de Ismail Seydi, no campo do Portimonense, que terminou o jogo da nona jornada reduzido a 10 unidades.
Após uma primeira parte muito fraca, os algarvios estavam com ascendente quando o lateral brasileiro Edney Silva foi expulso, aos 66 minutos, com o avançado francês a sair do banco para, aos 74, dar a vitória à formação de Torres Vedras.
Com o terceiro triunfo seguido, o conjunto orientado por Vítor Martins ‘saltou’ para a segunda posição, com 17 pontos, a um do líder Sporting B (menos um jogo), enquanto o Portimonense ocupa o 11.º lugar, com 11.
Na primeira parte, com as duas equipas a exibirem muita inércia em termos ofensivos, o jogo teve poucos momentos de interesse e o perigo só rondou as duas balizas em remates de Javi Vázquez (34 minutos) e Tamble Monteiro (42).
O Portimonense surgiu transfigurado para melhor após o intervalo, mas Samuel Lobato (51) e Edney Silva (54) desperdiçaram ocasiões flagrantes, ambas com defesa do guardião Lucas Paes.
Edney Silva foi expulso aos 66 minutos, por uma agressão que o árbitro só confirmou após rever o lance, e o Torreense aproveitou para garantir a vitória com golo do suplente Ismail Seydi, num lance de insistência, aos 74.
Jogo disputado no Estádio Municipal de Portimão
Portimonense – Torreense, 0-1.
Ao intervalo: 0-0.
Marcador:
0-1, Ismail Seydi, 74 minutos.
Equipas:
- Portimonense: Maycon Cleiton, Heitor, Jarleysom, Marlon Júnior, Edney Silva, Xavier, Zé Gabriel (Mesaque Djú, 79), Tiago Mamede (Mo Dauda, 85), João Reis, Samuel Lobato (Jotavê, 72) e Tamble Monteiro.
(Suplentes: Douglas Friedrich, Samy, Alexandre Abel, Thauan Lara, Mesaque Djú, Mo Dauda, Jotavê, Welat Cagro e Francisco Canário).
Treinador: Tiago Fernandes.
- Torreense: Lucas Paes, David Bruno, Ali-Diadié, Stopira, Javi Vázquez, Léo Azevedo, Alejandro Alfaro (Guilherme Liberato, 78), André Simões (Arnau Casas, 87), Manuel Pozo (Musa Drammeh, 87), Dany Jean (Pité, 68) e Kévin Zohi (Ismail Seydi, 68).
(Suplentes: Unai Pérez, Arnau Casas, Musa Drammeh, Pité, Ismail Seydi, Brian Agbor, Danilo Ferreira, Guilherme Liberato e Arielson).
Treinador: Vítor Martins.
Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Edney Silva (52), Xavier (58) e Musa Drammeh (90+7). Cartão vermelho direto para Edney Silva (66).
Assistência: 747 espetadores.
