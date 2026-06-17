Futebol Nacional
II Liga. Treinador Rui Ferreira deixa Felgueiras
O treinador Rui Ferreira deixou o Felgueiras, emblema da II Liga portuguesa de futebol que assumiu em março de 2026 e pelo qual obteve a manutenção no segundo escalão, informou hoje o emblema ‘azul-grená’, através das redes sociais.
“Informamos que o ‘mister’ Rui Ferreira não irá continuar no comando da equipa na próxima época. Agradecemos o seu excelente trabalho e desempenho - e também da sua equipa técnica - na reta final do campeonato. Foi com grande mérito que o Felgueiras atingiu o seu objetivo e muito se deve a vocês”, refere o comunicado do emblema nortenho.
No final da época passada, o técnico natural de Espinho, de 52 anos, substituiu Agostinho Bento no comando do Felgueiras e alcançou quatro vitórias em sete desafios, registo que assegurou o 11.º lugar no segundo escalão e a consequente permanência dos nortenhos pela segunda época consecutiva.
Rui Ferreira já tinha orientado os felgueirenses por uma vez, na época 2020/21, no Campeonato de Portugal, então o terceiro escalão luso, além de somar passagens por Boavista (2010/11), Nogueirense (2011/12), Sporting de Espinho (2011/12), Feirense (2020/21 a 2022/23), Torreense (2023/24), Académico de Viseu (2024/25) e AVS, na sua estreia na I Liga (2024/25).
No final da época passada, o técnico natural de Espinho, de 52 anos, substituiu Agostinho Bento no comando do Felgueiras e alcançou quatro vitórias em sete desafios, registo que assegurou o 11.º lugar no segundo escalão e a consequente permanência dos nortenhos pela segunda época consecutiva.
Rui Ferreira já tinha orientado os felgueirenses por uma vez, na época 2020/21, no Campeonato de Portugal, então o terceiro escalão luso, além de somar passagens por Boavista (2010/11), Nogueirense (2011/12), Sporting de Espinho (2011/12), Feirense (2020/21 a 2022/23), Torreense (2023/24), Académico de Viseu (2024/25) e AVS, na sua estreia na I Liga (2024/25).