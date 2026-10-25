II Liga: União de Leiria `arranca` empate nos descontos frente ao FC Porto B

Os portistas adiantaram-se no marcador através de um penálti marcado por Kaué, aos 25 minutos, mas os leirienses empataram aos 90+9, por Jair Matheus, também de grande penalidade.



O golo portista surgiu após intervenção do VAR, que passou um canto para um castigo máximo para o FC Porto B, num lance em que Thartley intercetou a bola com um braço, permitindo a Kauê inaugurar o marcador pra os 'azuis e brancos'.



Em vantagem, os portistas ainda dispuseram de trÊs boas oportunidades para ampliar antes do intervalo, mas acabaram por falhar, com realce para o guarda-redes Jakob Odehnal, que se opôs às duas primeiras ocasiões com grandes defesas.



Fábio Pereira procurou refrescar a equipa de Leiria na segunda parte, fazendo entrar Eboue Kouassi, e dispôs de uma soberana oportunidade para igualar, aos 47 minutos, por Pablo Fernandez, mas João Afonso fechou-lhe a baliza com uma grande mancha.



Os leirienses tomaram conta do jogo, instalaram-se no meio-campo portista e tentaram tudo para chegar ao empate, mas encontraram também uma forte oposição do FC Porto B, que só a espaços conseguiu libertar-se da intensa pressão contrária e contra-atacar.



Numa altura em que o resultado parecia feito, já no período de compensação, o VAR voltou a intervir e validou uma grande penalidade a favor da União de Leiria.



Jair Matheus enfrentou então João Afonso e este defendeu-lhe o remate para o lado esquerdo, mas o árbitro mandou repetir o castigo máximo por invasão da área e, desta vez, o mesmo jogador bateu o guarda-redes portista e fez o resultado final.



Jogo no Estádio Luís Filipe Meneses, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto B – União de Leiria, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Kaué Rodrigues, 25 minutos (grande penalide).



1-1, Jair Matheus, 90+9 (grande penalidade).



Equipas:



- FC Porto B: João Afonso, Dinis Rodrigues, Tiago Ferreira, Luís Gomes, Yoan Pereira (Martim Cunha, 69), João Teixeira (Tiago Silva, 18), Kaué (Gonçalo Oliveira, 81), Gabriel Véron, Mateus Mide, Duarte Cunha (André Miranda, 46) e Eduardo Ferreira (Mame Niang, 69).



(Suplentes: Gonçalo Silva, Gonçalo Ribeiro, Mame Niang, Cardoso Varela, António Ribeiro, Tiago Silva, Salvador Gomes, Eirik Granaas, André Miranda, Hjalte Froholdt, Gonçalo Oliveira e Martim Cunha).



Treinador: João Brandão.



- União de Leiria: Jakob Odehnal, Miguel Maga, Marcelo, José Pedro, Hugo Masaki (Marc Baró, 74), Jaiminho (Nabil Ondó, 75), Ibrahima Guirassy, Thartley (Eboue Kouassi, 46), Pablo Fernandez (Diogo Martins, 70) Loppy e Juan Muñoz (Jair Matheus, 70).



(Suplentes: Christian Leal, Mark Baró, Leonardo Kapilevich, Eboue Kouassi, José Ndjugu, Reko, Jair Matheus, Diogo Amado, Quintinho Candundu, Tomás Caturra, Pedro Oliveira e Diogo Martins).



Treinador: Fábio Pereira.



Árbitro: Luís Filipe (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para José Pedro (34), Thartley (42), Guirassy (76), Kauê (80), Gonçalo Oliveira (81), Mame Niang (84), Dinis Rodrigues (90) e Nabil Ondó (90+2).



Assistência: cerca de 750 espectadores.