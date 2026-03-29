II Liga: União de Leiria controla Paços de Ferreira e vence jogo em atraso

O triunfo leiriense definiu-se com um golo em cada etapa, através de Juan Muñoz, de grande penalidade, aos 21 minutos, e Dieu-Merci Michel, pouco após o intervalo (50 minutos), naquela que foi a segunda vitória consecutiva do agora quarto classificado da prova, em igualdade com o Vizela, ambos com 44 pontos conquistados.



Por sua vez, os pacenses, que não vencem há duas partidas, seguem no 14.º lugar, com 30 pontos, apenas mais três do que Oliveirense e Portimonense, que partilham o último posto, com 27.



Os leirienses – que jogaram como visitados em casa emprestada, na Amadora – controlaram todo o desafio, perante um Paços de Ferreira inoperante em termos ofensivos, tendo alcançado a vantagem na primeira situação iminente de golo e através de uma grande penalidade.



Aos 21 minutos, Juan Muñoz foi pisado na grande área e, num primeiro momento, o juiz da partida nada sancionou. Porém, devidamente alertado pelo VAR, a equipa da casa abriu o marcador através do mesmo jogador.



Já perto do intervalo, e depois de os treinadores de ambos os conjuntos terem recebido ordem de expulsão por protestos, aos 42 minutos, a União de Leiria quase voltou a marcar aos 45+7 minutos, porém o remate de Daniel Borges foi travado por uma ação de corte decisiva de Gonçalo Cardoso, central pacense.



O conjunto da cidade Lis entrou com a mesma toada na segunda parte e cedo criou perigo, por Dieu-Merci Michel, que cabeceou ao lado aos 48 minutos, quando se encontrava em boa posição, e menos de dois minutos depois acabou por melhorar os níveis de eficácia e atirar certeiro com um desvio de primeira após ter sido servido por Marc Baró pela esquerda.



Até final, o emblema leiriense esteve próximo de aumentar o ‘score’ por mais duas vezes, novamente através de Michel, aos 59 minutos, e Lucho Vega, aos 90+2, mas o guarda-redes Rafa Oliveira opôs-se com duas ‘manchas’ de valia, tapando os caminhos da sua baliza e, por conseguinte, o resultado não sofreu mais alterações até final.



Jogo no Estádio José Gomes, na Amadora.



União de Leiria – Paços de Ferreira, 2-0.



Intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Juan Muñoz, 21 minutos (grande penalidade).



2-0, Dieu-Merci Michel, 50.



Equipas:



- União de Leiria: João Bravim, Habib Sylla, José Pedro (Marcelo, 80), Víctor Rofino, Marc Baró, Pablo Fernández, Eboué Kouassi (Miguel Pires, 39), Daniel Borges, Jair da Silva (Diogo Martins, 80), Juan Muñoz (Lucho Vega, 80) e Dieu-Merci Michel (Albert Lottin, 74).



(Suplentes: Jakob Odehnal, Marcelo, João Silva, Lucho Vega, Diogo Martins, Albert Lottin, Bernardo Gomes, Miguel Pires e Victor Silva).



Treinador: Fábio Pereira.



- Paços de Ferreira: Rafa Oliveira, Anilson (Miguel Mota, 55), Rafael Vieira, Gonçalo Cardoso, André Sousa (Leandro Dias, 77), Francisco Ramos (Nito Gomes, 65), Nuno Cunha, Miguel Falé, David Costa (Diego Fernandes, 65), João Pinto e João Victor (Iuri Moreira, 55).



(Suplentes: Jeimes Menezes, Miguel Mota, Diegão, Kauan Conceição, Leandro Dias, Nito Gomes, Gabriel Coelho, Diego Fernandes e Iuri Moreira.



Treinador: Nuno Braga.



Árbitro: José Rodrigues (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Dieu-Merci Michel (40), Iuri Moreira (64) e Nito Gomes (86).



Assistência: 782 espetadores.