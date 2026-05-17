II Liga. União de Leiria e Feirense despedem-se da época com um empate

O jogo até começou bem para os leirienses que 25 segundos depois de a bola começar a rolar no relvado do Estádio Dr. Magalhães Pessoa já estavam a ganhar.



Um toque de Miguel Pires para Pablo Fernandez permitiu ao espanhol aparecer ligeiramente descaído para a direita e rematar para o canto superior da baliza, sem hipóteses para Altube.



O Feirense não desmoronou e manteve-se fiel à estratégia montada pelo treinador Ricardo Costa, tentando aproximar-se da baliza contrária para inverter o resultado.



Assistiu-se a um jogo aberto, soltinho, com as duas equipas a não se fecharem no seu reduto. Os lances foram surgindo, mas sem grande perigo, já que as defesas foram aliviando.



Aos 34 minutos, um bom lance construído na esquerda por Klimov só não resultou, porque encontrou pela frente Victor, que lhe cortou o remate.



Antes do intervalo, a União de Leiria poderia ter dilatado o resultado por duas vezes. Primeiro, em frente à baliza, Jair desembaraçou-se de um defesa e rematou para defesa apertada de Altube.



Logo a seguir, o mesmo Jair desperdiçou um golo, quando, enquadrado com a baliza enviou a bola por cima.



O Feirense igualou a partida aos 51 minutos. Um mau atraso de um jogador da União de Leiria para o guarda-redes obrigou Odehnal a defender para canto. Na conversão, Jójó empatou a partida, num pontapé forte fora da área.



O golo animou o Feirense que passou a defender logo à saída do meio-campo da União de Leiria, dificultando os contra-ataques e os lances mais perigosos



A equipa visitante voltou a tentar a sorte, aos 61 minutos, com um remate em frente à baliza, que Odehnal defendeu para canto.



O golo adivinhava-se e, aos 73 minutos, Dos Santos, entrado há poucos minutos, fez o 2-1.



A União de Leiria não desistiu e as substituições deram mais frescura à equipa, que passou a criar mais lances de perigo na baliza contrária.



Aos 82 minutos, Lucho Vega surgiu à entrada da pequena área a tentar emendar um remate de Juan Muñoz, mas o cabeceamento ficou nas mãos de Altube.



O golo do empate surgiu já em tempo de descontos, numa jogada pela esquerda, onde após vários ressaltos, a bola acabou nos pés de Juan Muñoz.



O empate deixou a União de Leiria com 50 pontos, no sexto lugar, duas posições acima do Feirense, que totalizou 46.