Futebol Nacional
II Liga. União de Leiria e Oliveirense empatam no acerto do calendário
União de Leiria e Oliveirense empataram hoje 0-0, em jogo em atraso da sexta jornada da II Liga de futebol, disputado no Estádio dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.
Os leirienses tentavam a subida ao segundo lugar, mas, apesar dos 18 remates à baliza contrária, mostraram-se perdulários e com poucas ideias para ultrapassar uma Oliveirense que desde cedo apostou em levar um ponto de Leiria.
A União de Leiria mostrou logo maior pendor ofensivo, mas também rapidamente se percebeu que o andamento da equipa de Fábio Pereira seria moderado.
Os visitantes até foram os primeiros a criar perigo, num contra-ataque logo nos minutos iniciais, mas, depois, a União de Leiria podia ter marcado por Jair Matheus, Jordan van der Gaag e Juan Muñoz.
Apenas nos últimos 15 minutos da primeira parte a Oliveirense conseguiu libertar-se um pouco, usando a velocidade para ensaiar aproximações à baliza de João Bravim, aproveitando o adiantamento da linha defensiva local.
A lentidão de processos, o número elevado de passes falhados e de decisões erradas de parte a parte prejudicaram a qualidade do jogo, também marcado por múltiplas interrupções.
Esse cenário manteve-se no segundo tempo e nem surtiram efeito as tentativas de Juan Muñoz, que tem salvado a União de Leiria em alguns encontros esta época.
O espanhol teve um remate muito perigoso aos 60 minutos, que saiu às malhas laterais, mas a ocasião mais flagrante foi aos 57 minutos, quando Pablo Fernández cabeceou e Ricardo Ribeiro manteve o nulo com uma grande estirada.
Num dos poucos contra-ataques que empreendeu no segundo tempo, a Oliveirense podia também ter marcado e levado mais do que um ponto de Leiria, mas Gustavão atirou ao lado, aos 84 minutos.
