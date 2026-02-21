II Liga. União de Leiria regressa às vitórias na visita à Oliveirense

Após uma derrota e um empate, a União de Leiria chegou à vantagem por Dieu Michel, aos 25 minutos, com Bura a empatar para a Oliveirense, aos 58 minutos.



Miguel Maga voltou a colocar a formação de Leiria em vantagem, aos 60 minutos, mas a Oliveirense restabeleceu o empate por Pedro Martelo, aos 78.



A equipa comandada por Fábio Pereira garantiu o triunfo com dois golos de Juan Muñoz (87 e 90+2), que colocam a União de Leira, provisoriamente, no sexto lugar da II Liga, com 32 pontos, enquanto a Oliveirense, que somou a segunda derrota seguida, se mantém no 15.º posto, com 25.



Num jogo equilibrado na primeira parte, a União de Leiria passou para a frente do marcador com um golo de Dieu Michel, que cabeceou com eficácia na pequena área na sequência de um canto, aos 25 minutos.



A Oliveirense chegou ao empate também na sequência de um canto, com Bura a cabecear para o fundo da baliza de João Bravim, aos 58 minutos.



A resposta da União de Leiria surgiu pouco depois num remate colocado de Miguel Maga, após assistência de Jordan van der Gaag, aos 60 minutos.



Em desvantagem, a Oliveirense foi mais pressionante e restabeleceu a igualdade por Pedro Martelo, num remate à meia volta dentro da área, aos 78 minutos.



Perto do fim, a União de Leiria garantiu o triunfo numa grande penalidade convertida por Juan Muñoz (87), com o avançado espanhol a bisar pouco depois (90+2), quando surgiu isolado ao segundo poste.



A Oliveirense vai ter novo ‘timoneiro’ a partir de domingo, quando Ricardo Silva, que na época passada esteve no Paços de Ferreira, assumir o comando técnico do conjunto de Oliveira de Azeméis, que hoje e pela terceira vez foi orientado pelo treinador de guarda-redes Celso Simões, depois da saída de Jorge Pinto, após a 20.ª ronda.