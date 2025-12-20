II Liga. Vizela e Académico de Viseu empatam a zero em duelo direto pela subida

Num encontro equilibrado e com oportunidades repartidas, sobretudo na primeira parte, nenhuma das equipas conseguiu encontrar o caminho para o golo.



A primeira ocasião pertenceu ao Académico de Viseu, logo aos nove minutos, quando André Clóvis surgiu em boa posição para cabecear na área, mas acabou por se atrapalhar com um colega e rematar de forma defeituosa.



O Vizela respondeu aos 25 minutos, com Damien Loppy a recuperar a bola dentro da área viseense e a tentar um cruzamento rasteiro para a pequena área, sem que surgisse qualquer desvio.



Os visitantes estiveram muito perto de inaugurar o marcador aos 34 minutos, quando André Clóvis apareceu ao segundo poste, na sequência de um livre, e cabeceou ao poste, no lance mais perigoso da primeira parte.



Na segunda metade, a equipa da casa voltou a criar perigo aos 56 minutos, com Yassin Fortuné a surgir em excelente posição para finalizar um cruzamento atrasado de Godwin, após boa jogada pela esquerda, mas um defesa cortou no momento decisivo.



Com o passar do tempo, o encontro perdeu intensidade e tornou-se mais fechado, com menos oportunidades de golo. Ainda assim, aos 80 minutos, o Vizela voltou a ameaçar, com Andrea Hristov a cabecear na área, mas Robinho a cortar em cima da linha.



O empate permite às duas equipas manterem-se na luta pelos lugares cimeiros da tabela, com o Vizela a somar o terceiro jogo consecutivo sem perder, depois da vitória frente ao Sporting B, e o Académico de Viseu a prolongar para oito jogos a sua série invicta no campeonato.



Jogo disputado no Estádio do FC Vizela.



Vizela – Académico de Viseu, 0-0.



Equipas:



- Vizela: Gomís, Ítalo Henrique, Jean-Pierre Rhyner, Hristov, Bright (Rodrigo Beirão, 78), Busnic, Bastunov (José Sampaio, 78), Damien Loppy (Rodrigo Ramos, 70), Fortuné (Pedro Ramos, 64), Miguel Tavares e Manu Garrido (Kitala, 78).



(Suplentes: Ruly Garcia, Pedro Souza, Rodrigo Beirão, José Sampaio, Obradovic, Pedro Ramos, Rodrigo Ramos, Sanogo e Kitala).



Treinador: Nuno Silva.



- Académico de Viseu: Domen Gril, Robinho, Michelis, Anthony, Gustavo Costa (Pedro Barcelos, 90+4), Messeguem, Luís Silva, Zamora (Simão Silva, 76), Kahraman (Sambá Koné, 85), João Guilherme (Gohi, 76) e André Clóvis.



(Suplentes: Bruno Brígido, Tomás Domingos, Ruben Pereira, Pedro Barcelos, Rodrigo Guedes, Tomás Silva, Sambá Koné, Gohi e Simão Silva).



Treinador: Sérgio Fonseca.



Árbitro: Diogo Araújo (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bright (06), Messenguem (10), Busnic (26), Kahraman (35), Zamora (52), Bastunov (53), Ítalo Henrique (60), Anthony (69) e Michelis (88).



Assistência: 1.565 espetadores.

