II Liga: Vizela e Feirense empatam em jogo equilibrado a fechar jornada

Os golos de Leandro Antunes, para os ‘fogaceiros’, aos quatro minutos, e de Ítalo Henrique, para os minhotos, aos 54, selaram o resultado de um jogo em que as ocasiões de golo se concentraram na primeira metade.



O Vizela, com uma vitória nas últimas seis jornadas, ocupa o sexto lugar, com 20 pontos, a seis do líder, o Marítimo, enquanto o Feirense, com um triunfo nos oito jogos anteriores, é 12.º, com 13.



A equipa de Santa Maria da Feira materializou a superioridade dos minutos iniciais com um remate ao ângulo inferior direito de Leandro Antunes, à entrada da área, após progressão de Desmond Nketia pelo corredor direito.



Em desvantagem, os anfitriões raramente circularam a bola com velocidade suficiente para criar desequilíbrios e, após um remate de Bastunov ao lado, aos 13 minutos, dependeram quase em exclusivo de Miguel Tavares, jogador que dinamizou a ala direita e teve duas ocasiões para igualar, num remate por cima, aos 42, e noutro travado por Meixedo, aos 45+1.



Pelo meio, o Feirense aproveitou os espaços concedidos pelo adversário para ameaçar o segundo golo, aos 17 minutos, quando Leal introduziu a bola na baliza, mas em fora de jogo, num lance que mereceu revisão do videoárbitro por cinco minutos, e aos 40, quando Jójó, isolado, rematou para defesa de Gomís.



Ao intervalo, o treinador vizelense, Ricardo Sousa, trocou Bright Godwin por Ítalo, defesa que igualou o desafio, numa progressão pela faixa direita que concluiu com um potente remate cruzado para o fundo das redes, indefensável para o guardião adversário.



A última meia hora foi nivelada, com entrega das equipas nos duelos, mas com a bola quase sempre longe das balizas.







Jogo no Estádio do Futebol Clube de Vizela.



Vizela – Feirense, 1-1.



Ao intervalo: 0-1.







Marcadores:



0-1, Leandro Antunes, 04 minutos.



1-1, Ítalo, 54.







Equipas:



- Vizela: Gomís, José Sampaio (Fortuné, 27), Rhyner, Bright Godwin (Ítalo, 46), Jota Gonçalves, Bastunov (Busnic, 68), Miguel Tavares, Moha Moukhliss, Thio, Mörschel e Loppy (Rodrigo Ramos, 78).



(Suplentes: Ruly Garcia, Ítalo, Rodrigo Beirão, Andrea Hristov, Busnic, Leverton Pierre, Rodrigo Ramos, Fortuné e Manu Garrido).



Treinador: Ricardo Sousa.



- Feirense: Francisco Meixedo, Luiz Gustavo, Leal, Emanuel Moreira, Zé Ricardo, Gabriel Costa, Samad (Basit Ahmed, 87), Tiago Ribeiro (Pedrinho, 81), Desmond Nketia (Miguel Correia, 70), Jójó (Gui Meira, 81) e Leandro Antunes (Robinho, 87).



(Suplentes: Diego Altube, Robinho, Edgar Ié, Ayoub Abou, Gui Meira, Miguel Correia, Pedrinho, Basit Ahmed e Klimov).



Treinador: Ricardo Costa.



Árbitro: Flávio Duarte (Associação de Futebol de Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para José Sampaio (06), Thio (28), Emanuel Moreira (38), Jójó (50), Ítalo (78) e Luiz Gustavo (89).



Assistência: 1.992 espetadores.



