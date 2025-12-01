Futebol Nacional
II Liga: Vizela e Feirense empatam em jogo equilibrado a fechar jornada
O Vizela e o Feirense empataram hoje 1-1, no desafio que encerrou a 12.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, quase sempre equilibrada, embora com mais qualidade na primeira do que na segunda parte.
Os golos de Leandro Antunes, para os ‘fogaceiros’, aos quatro minutos, e de Ítalo Henrique, para os minhotos, aos 54, selaram o resultado de um jogo em que as ocasiões de golo se concentraram na primeira metade.
O Vizela, com uma vitória nas últimas seis jornadas, ocupa o sexto lugar, com 20 pontos, a seis do líder, o Marítimo, enquanto o Feirense, com um triunfo nos oito jogos anteriores, é 12.º, com 13.
A equipa de Santa Maria da Feira materializou a superioridade dos minutos iniciais com um remate ao ângulo inferior direito de Leandro Antunes, à entrada da área, após progressão de Desmond Nketia pelo corredor direito.
Em desvantagem, os anfitriões raramente circularam a bola com velocidade suficiente para criar desequilíbrios e, após um remate de Bastunov ao lado, aos 13 minutos, dependeram quase em exclusivo de Miguel Tavares, jogador que dinamizou a ala direita e teve duas ocasiões para igualar, num remate por cima, aos 42, e noutro travado por Meixedo, aos 45+1.
Pelo meio, o Feirense aproveitou os espaços concedidos pelo adversário para ameaçar o segundo golo, aos 17 minutos, quando Leal introduziu a bola na baliza, mas em fora de jogo, num lance que mereceu revisão do videoárbitro por cinco minutos, e aos 40, quando Jójó, isolado, rematou para defesa de Gomís.
Ao intervalo, o treinador vizelense, Ricardo Sousa, trocou Bright Godwin por Ítalo, defesa que igualou o desafio, numa progressão pela faixa direita que concluiu com um potente remate cruzado para o fundo das redes, indefensável para o guardião adversário.
A última meia hora foi nivelada, com entrega das equipas nos duelos, mas com a bola quase sempre longe das balizas.
Jogo no Estádio do Futebol Clube de Vizela.
Vizela – Feirense, 1-1.
Ao intervalo: 0-1.
Marcadores:
0-1, Leandro Antunes, 04 minutos.
1-1, Ítalo, 54.
Equipas:
- Vizela: Gomís, José Sampaio (Fortuné, 27), Rhyner, Bright Godwin (Ítalo, 46), Jota Gonçalves, Bastunov (Busnic, 68), Miguel Tavares, Moha Moukhliss, Thio, Mörschel e Loppy (Rodrigo Ramos, 78).
(Suplentes: Ruly Garcia, Ítalo, Rodrigo Beirão, Andrea Hristov, Busnic, Leverton Pierre, Rodrigo Ramos, Fortuné e Manu Garrido).
Treinador: Ricardo Sousa.
- Feirense: Francisco Meixedo, Luiz Gustavo, Leal, Emanuel Moreira, Zé Ricardo, Gabriel Costa, Samad (Basit Ahmed, 87), Tiago Ribeiro (Pedrinho, 81), Desmond Nketia (Miguel Correia, 70), Jójó (Gui Meira, 81) e Leandro Antunes (Robinho, 87).
(Suplentes: Diego Altube, Robinho, Edgar Ié, Ayoub Abou, Gui Meira, Miguel Correia, Pedrinho, Basit Ahmed e Klimov).
Treinador: Ricardo Costa.
Árbitro: Flávio Duarte (Associação de Futebol de Lisboa).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para José Sampaio (06), Thio (28), Emanuel Moreira (38), Jójó (50), Ítalo (78) e Luiz Gustavo (89).
Assistência: 1.992 espetadores.
