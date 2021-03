II Liga. Vizela foi a Coimbra vencer a Académica

Cassiano (sete minutos), Francis Cann (13) e Samu (44) marcaram os golos dos forasteiros, que não sabem o que é perder desde a oitava ronda, enquanto Fabinho (30) apontou o único tento da "briosa", num resultado escrito na primeira parte.



O conjunto de Álvaro Pacheco somou o 16.º jogo consecutivo a pontuar (10 vitórias e seis derrotas) e passou a somar 44 pontos, apenas menos um do que a Académica, que somou o terceiro desaire nos últimos quatro jogos e o segundo seguido em casa.



O Vizela entrou muito forte no encontro e marcou dois golos no primeiro quarto de hora, com Kiko Bondoso em destaque, a oferecer o primeiro golo a Cassiano, aos sete minutos, e o segundo a Francis Cann, aos 13, após má saída de bola de Mika.



A Académica reagiu, fez a primeira ameaça aos 21 minutos, por Fabinho, e reduziu aos 30, pelo mesmo jogador, com um remate frontal já dentro da área, depois de um centro da direita.



Nos últimos 15 minutos da primeira parte, o jogo foi equilibrado, com oportunidades para as duas equipas, mas, aos 44, foi o Vizela a recolocar-se com dois golos à maior, num livre direto apontado por Samu, que fez a bola contornar a barreira e entrar depois de embater no poste direito.



O equilíbrio manteve-se ao longo da segunda parte, com a Académica a tentar ‘reentrar’ no jogo e o Vizela a lutar para manter a folgada vantagem, o que conseguiu, nunca permitindo grandes oportunidades aos locais.