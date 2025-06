II Troféu Hassan com jogos definidos

O torneio vai realizar-se no dia 19 de julho, arrancando com o confronto Farense-Betis, às 19h00.



Segue-se o duelo entre Betis e União de Leiria, que também milita no escalão secundário, às 20h00, e, a concluir, o Farense-União de Leiria, às 21h00.



Em 2023, a Roma bateu o Farense, por 4-2, e conquistou a edição inaugural do Troféu Hassan, que homenageia o antigo internacional marroquino Hassan Nader, melhor marcador da I Liga na época 1994/95 ao serviço dos algarvios.



Estes foram os primeiros confrontos de pré-época anunciados pelo Farense, que começou a sua preparação para 2025/26 na quarta-feira, com os exames médicos.



O trabalho de campo no relvado terá início na segunda-feira.



Para já, foi apenas anunciado um reforço, o defesa-central algarvio Rúben Fernandes, ex-Gil Vicente.



O Farense, 17.º classificado na edição de 2024/25 da I Liga, voltou à II Liga dois anos depois e será orientado pelo treinador Jorge Silas, que sucede a Tozé Marreco