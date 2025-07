Ikker Julian e Felipe Lima são reforços do Alverca

Ikker Julian, de 20 anos, chega do Azuriz, da segunda divisão do campeonato paranaense, para a lateral esquerda da defesa do Alverca, tendo feito a formação em alguns emblemas canarinhos e também no Pafos, de Chipre.



Jovem promessa dos escalões de formação do Flamengo, o ponta de lança Felipe Lima, de 19 anos, foi internacional sub-17 pelo Brasil e reforça o ataque do Alverca, contando no palmarés com uma Taça Libertadores e um campeonato brasileiro pela equipa de sub-20, tendo também feito parte da equipa do Flamengo que venceu a Taça do Brasil em 2024.



Em declarações publicadas no site oficial dos ribatejanos, Felipe Lima mostrou-se feliz com a mudança para Portugal e para o Alverca. “É uma oportunidade única de representar um clube histórico, num país conhecido pelo seu futebol tático e de qualidade”, afirmou.



Ikker Julian e Felipe Lima juntam-se assim a André Paulo (ex-Oliveira do Hospital), Steven Baseya (ex-Estrasburgo), Tiago Leite (ex-Fafe), Gian Franco Cabezas (ex-Deportivo de Cali), Isaac James (ex-Lorient), Cédric Nuozzi (ex-Genk) e Junior Mendes (ex- Guingamp) no lote de contratações anunciadas pela SAD do Alverca no regresso dos ribatejanos à I Liga, 21 anos depois.