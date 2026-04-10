Instalações da FPF no Porto são "fundamentais para a descentralização", diz Proença

Sediada em Oeiras, na Cidade do Futebol, a FPF pretende assim manter uma maior "proximidade" com a região Norte do país.



"Depois de mais de 100 anos em Lisboa, abrimos um processo de descentralização, de proximidade com aqueles que precisam da FPF. Por isso, hoje abrimos um espaço que, para nós, era fundamental. A descentralização não é uma palavra vã, os escritórios do Porto têm o simbolismo da proximidade, às associações de futebol distritais, de classe, aos clubes, a todos sem exceção", discursou Proença, na cerimónia de inauguração, na tarde de hoje.



A ministra da Cultura, Juventude e do Desporto, Margarida Balseiro Lopes, também marcou presença e lembrou o papel do futebol na promoção de Portugal além fronteiras.



"Estou um pouco emocionada. A FPF é um dos maiores embaixadores do país fora de portas, dignificando e prestigiando. Têm sido muitos os momentos em que temos estado juntos. Não falo apenas da estrutura da federação, mas também de jogadores, treinadores e dirigentes", elogiou.



Margarida Balseiro Lopes disse ainda que a organização se tem modernizado e aumentando a sua implementação e impacto no contexto nacional.



"Além do prestígio internacional que tem gozado, tem crescido internamente, aprofundado a sua intervenção. É, portanto, uma referência do ponto de vista institucional. Tem um impacto social brutal em Portugal e não foge a esse papel. Ainda há pouco tempo, numa zona do país que curiosamente é a minha e foi muito afetada pelas tempestades, estava lá no dia seguinte a dar o seu sinal. E um dos jogos da seleção será em Leiria", sustentou.



Já Pedro Duarte, presidente da Câmara Municipal do Porto, elogiou o trabalho do executivo liderado por Proença, a quem reconhece uma "visão estratégica", materializada na abertura dos escritórios na freguesia de Ramalde.



"Podemos ter estratégia, planeamento, método, profissionalismo e tudo isso existe na FPF. Mas tem de haver o contacto humano, com a realidade, com os milhares de jovens praticantes em todo o país, com os dirigentes, os árbitros - tão desvalorizados, mas tão importantes -, os atletas e restantes agentes. Este fenómeno é fundamental e faz o nosso país, no bom sentido do termo", elogiou o autarca.



A cerimónia, que contou também com a participação do presidente da Associação de Futebol do Porto, José Neves, ocorreu horas de a FPF ter sido recebida nos Paços do Concelho e antecedeu o jantar comemorativo dos 112 anos do organismo, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.



