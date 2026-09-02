Interino Bruno Abreu assume comando técnico do Nacional após saída de Gião
O Nacional vai ser orientado interinamente por Bruno Abreu, treinador dos juniores do clube madeirense, após a saída de João Gião, informou hoje o emblema da I Liga de futebol, que visita o Sporting, no sábado.
O técnico, de 50 anos, que desde a época passada treina os sub-19 dos `alvinegros`, orientou hoje o treino da equipa profissional, no relvado do Estádio da Madeira, no Funchal, após um dia de folga concedido na sequência da derrota de domingo, frente ao Estrela da Amadora (3-2), que precipitou a demissão de Gião.
Em 2024/25, Bruno Abreu trabalhou como adjunto de Ivo Vieira, ao serviço do Marítimo, na II Liga, contando ainda com passagens, como treinador principal, por Nacional B, União da Madeira e Porto da Cruz.
Contratado no início da época para substituir Tiago Margarido, que treinou o emblema insular nas últimas três temporadas e rumou ao Vitória de Guimarães, Gião, ex-Sporting B, protagonizou a primeira `chicotada psicológica` na I Liga 2026/27, após um início de campeonato com uma vitória, um empate e duas derrotas, ao fim de quatro jornadas.
O Nacional, nono classificado, com quatro pontos, visita o Sporting, segundo, com 10, no sábado, às 20:30, na quinta jornada da I Liga, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, sob arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.