Internacional angolano Beni Jetour reforça Felgueiras
O internacional angolano Beni Jetour reforçou o Felgueiras, oriundo do Wiliete de Benguela, equipa do principal campeonato de Angola, informou hoje o clube da II Liga portuguesa de futebol, através das páginas oficiais nas redes sociais.
O médio, de 20 anos, vai cumprir a primeira experiência em solo luso no nono classificado do segundo escalão, após iniciar a carreira sénior na equipa que se sagrou vice-campeã angolana na temporada 2024/25, na qual cumpriu 14 jogos oficiais.
O jogador contabiliza quatro internacionalizações pela seleção principal de Angola, a última das quais em 09 de setembro, no triunfo caseiro sobre as Maurícias (3-1), em partida referente ao Grupo D da fase de qualificação africana para o Mundial2026.
Beni Jetour é o 17.º reforço do Felgueiras para a temporada 2025/26, a par dos guarda-redes Didi e Felipe Scheibig, dos defesas Jean Filipe, Matheus Dário, João Pinto, Dudu Cruz, Mário Júnior e Filipe Cruz, dos médios Henrique Martins, Faissal Zangré, Michel Costa e Marco Ribeiro e dos avançados João Rafael, Lucas Duarte, Mario Rivas e Mathys Jean-Marie.
O jogador contabiliza quatro internacionalizações pela seleção principal de Angola, a última das quais em 09 de setembro, no triunfo caseiro sobre as Maurícias (3-1), em partida referente ao Grupo D da fase de qualificação africana para o Mundial2026.
Beni Jetour é o 17.º reforço do Felgueiras para a temporada 2025/26, a par dos guarda-redes Didi e Felipe Scheibig, dos defesas Jean Filipe, Matheus Dário, João Pinto, Dudu Cruz, Mário Júnior e Filipe Cruz, dos médios Henrique Martins, Faissal Zangré, Michel Costa e Marco Ribeiro e dos avançados João Rafael, Lucas Duarte, Mario Rivas e Mathys Jean-Marie.