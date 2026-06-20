Futebol Nacional
1.ª Liga
Internacional austríaco Florian Grillitsch deixa Sporting de Braga
O internacional austríaco Florian Grillitsch rescindiu o contrato e vai deixar o Sporting de Braga, informou hoje o clube minhoto da I Liga de futebol.
Os minhotos revelam que o médio, atualmente ao serviço da seleção da Áustria no Mundial2026, “exerceu a opção contratualmente prevista e nas condições mutuamente acordadas entre as partes, cessando a sua ligação ao clube”.
Grillitsch, de 30 anos, chegou em agosto de 2025 ao Sporting de Braga, tendo então assinado um contrato por duas épocas - fez 36 jogos e marcou três golos na temporada passada.
“O Sporting de Braga agradece o profissionalismo demonstrado pelo atleta durante o período em que representou o clube e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro”, pode ler-se.
Grillitsch, de 30 anos, chegou em agosto de 2025 ao Sporting de Braga, tendo então assinado um contrato por duas épocas - fez 36 jogos e marcou três golos na temporada passada.
“O Sporting de Braga agradece o profissionalismo demonstrado pelo atleta durante o período em que representou o clube e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro”, pode ler-se.