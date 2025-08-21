Internacional costa-riquenho Álvaro Zamora reforça o Académico de Viseu

O jogador de 23 anos estava desde 2023 no emblema grego, sendo agora uma nova opção para o setor atacante da formação orientada por Sérgio Vieira, sendo que a SAD viseense salvaguardou uma cláusula de opção de compra no final da época.



Extremo esquerdo, que pode também jogar como avançado, Álvaro Zamora já representou a seleção da Costa Rica em competições como a Gold Cup, Copa América e também no Mundial2022, que se disputou no Qatar.



“Desde o primeiro dia, mostraram-me muito carinho e um projeto que me convenceu bastante”, referiu o jogador em declarações divulgadas pelo Académico, em que se define como “um jogador que ataca muito, muito ofensivo e bastante solidário”.



É o nono reforço dos viseenses para a época 2025/26, depois de João Guilherme, Robinho, Benjamin Rojas, Pedro Barcelos, Tomás Domingos, Rúben Pereira, Anthony Correia e Rodrigo Guedes.



Álvaro Zamora já integra os trabalhos do plantel orientado por Sérgio Vieira e poderá ser opção para a deslocação dos beirões a Torres Vedras, onde vão defrontar o Torreense, no sábado, pelas 15:30, em jogo da terceira jornada da II Liga.