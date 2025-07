Internacional sub-21 romeno Ianis Stoica reforça Estrela da Amadora

O jogador de 22 anos é proveniente dos romenos do Hermannstadt, sendo mais uma opção para o meio-campo ofensivo do Estrela da Amadora, podendo jogar no corredor central ou nas faixas do ataque.



Ianis Stoica deixa pela primeira vez a Roménia, onde representou Hermannstadt, Universitatea Cluj e FCSB, clube no qual completou a sua formação e que o manteve emprestado a Dunarea Calarasi, Petrolul Ploiesti, Metaloglobus e Slatina.



A formação comandada por José Faria vai iniciar o campeonato com uma deslocação ao Estoril Praia para a primeira jornada, na segunda-feira dia 11 de agosto, a partir das 20:15, num jogo marcado para o Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.