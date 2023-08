Internacional sul-africano Cafú Phete reforça Desportivo de Chaves

O médio Cafú Phete, de 29 anos, proveniente do Al Bataeh, é o mais recente reforço do Desportivo de Chaves para a nova temporada, anunciou hoje o clube da I Liga.

Depois de uma temporada nos Emirados Árabes Unidos, ao serviço do Al Bataeh, o internacional sul-africano Cafú Phete está de volta a Portugal para representar o Desportivo de Chaves na época 2023/2024.



Num vídeo divulgado nas redes sociais do clube, o centrocampista mostrou-se feliz por regressar ao patamar mais alto do futebol português, “especialmente” numa equipa como o Desportivo de Chaves, à qual reconhece qualidades.



“Já joguei contra o [Desportivo de] Chaves, já vi o amor das pessoas [do clube] e acho que é muito bom para mim representar este clube”, vincou.



Em Portugal, Cafú Phete passou antes por BSAD, Famalicão, Vitória de Guimarães e Tourizense.



Para a nova temporada, o Desportivo de Chaves já tinha assegurado também os médios Guima, Pedro Pinho (ex-Sanjoanense), Kelechi (ex-Ponferradina, Espanha) e Ktatau (ex-Juventude de Pedras Salgadas), os avançados Leandro Sanca (ex-Spezia, Itália), Rodrigo Melro (ex-sub-19) e Paulo Victor (ex-Ituano, Brasil), os defesas Sandro Cruz (ex-Benfica), Bruno Rodrigues (ex-Sporting de Braga), Guilherme Ferreira (ex-Juventude de Pedras Salgadas) e Ygor Nogueira (ex-Santa Clara) e o guarda-redes Hugo Souza (ex-Flamengo, Brasil).