Investimento estrangeiro contempla 19 equipas das ligas profissionais de futebol

Esse número corresponde a 57,6% dos 33 emblemas que integram a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) na época 2025/26, num panorama em que os investidores estrangeiros detêm a maioria do capital em 15 casos e uma posição minoritária em quatro.



Entre as equipas da I Liga, a venda de 70% da SAD do Moreirense ao fundo norte-americano Black Knight Football Club, proprietário do Bournemouth, da Liga inglesa, aprovada em 31 de maio de 2025 pelos sócios do clube minhoto e formalizada em 18 de junho, é a mais recente aquisição maioritária de capital por uma entidade estrangeira, fenómeno já em curso há 12 anos.



Em 30 de maio de 2013, os sócios do Portimonense aprovaram uma SAD em que o clube reservava 30% do capital, com a For Gool Company, empresa sediada no Reino Unido, liderada pelo brasileiro Theodoro Fonseca, a deter hoje 85,88% das ações dos algarvios, que militam na II Liga.



Em 29 de junho de 2018, o Famalicão ainda competia no segundo escalão quando vendeu 51% da SAD ao Quantum Pacific, grupo que tem o israelita Idan Ofer como acionista maioritário e que detém hoje 85% do capital, com os minhotos no campeonato principal.



Já o Globalon Football Holdings, do empresário norte-americano David Blitzer, controla a SAD do Estoril Praia desde 2019, numa operação que se tornou oficial em 24 de julho de 2019, e detém agora 92,3% das ações.



A SAD do Santa Clara é presidida pelo empresário brasileiro Bruno Vicintin, detentor de 55,8% das ações desde julho de 2022, enquanto o Rio Ave constituiu uma SAD em 15 de junho de 2024, com 80% do capital na posse do grego Evangelos Marinakis, dono do Olympiacos e do Nottingham Forest.



Constituída como sucessora da Vilafranquense SAD, no início da época 2023/24, a SAD do AVS tem como acionista único o brasileiro Rubens Parreira, o também presidente da sociedade que tutela a equipa da I Liga portuguesa.



No Tondela, emblema recém-promovido à elite após sagrar-se campeão da II Liga em 2024/25, os sócios aprovaram, em 17 de fevereiro de 2025, a venda da maioria da SAD ao grupo espanhol Elite Gestión y Administración.



Nesse mesmo dia, o Alverca, o outro emblema regressado à I Liga, confirmou que o empresário brasileiro Ricardo Vicintin vendeu “a participação qualificada na sociedade anónima a um grupo de investidores espanhóis e brasileiros”, com ligações a Vinicius Júnior, jogador do Real Madrid, por um valor até 10 milhões de euros (ME).



Entre as sociedades com participação minoritária, o Sporting conta com a Holdimo, empresa sediada em Portugal com o angolano Álvaro Sobrinho como acionista maioritário, que detém 9,9% das ações desde fevereiro de 2024.



No Benfica, o grupo Lenore Sports Partners, fundado pelos norte-americanos Jean-Marc Chapus e Elliot Holton Hayes, adquiriu 5,24% da SAD em 12 de maio de 2025.



A Qatar Sports Investments, proprietária do Paris Saint-Germain, comunicou a aquisição de 21,67% da SAD do Sporting de Braga em outubro de 2022 e detém agora 29,6% do capital.



No vizinho Vitória de Guimarães, o V Sports, fundo detido pelo egípcio Nassef Sawiris e pelo norte-americano Wesley Edens, que é proprietário do Aston Villa, é acionista da SAD vimaranense desde março de 2023, com uma participação que diminuiu de 46 para 29%.



Além do Portimonense, o investimento estrangeiro abrange o Feirense, o Académico de Viseu, a União de Leiria, o Vizela, a Oliveirense e o Penafiel, que confirmou, em 01 de julho de 2025, a venda de 90% do capital à Iberian Football Venture, participada pelo dono do Deportivo da Corunha, Juan Carlos Escotet.



O grupo nigeriano Tavistock detém 70% da SAD do Feirense após uma operação aprovada pelos sócios ‘fogaceiros’, em 25 de julho de 2015, e a empresa alemã Hobra é maioritária na SAD viseense desde 13 de agosto de 2021, detendo hoje 90% das ações.



O empresário britânico Navdeep Singh detém 90% da SAD da União de Leiria desde 2022, ano em que a Efkarpia Trades and Investment Limited, com sede em Hong Kong, adquiriu 80% do capital em Vizela.



A SAD da Oliveirense tem dois acionistas japoneses: o grupo Onodera Holdings, que adquiriu, em novembro de 2022, 52,5% do capital social ao empresário Akihiro Kin, agora detentor de 17,5%.



A expansão desse investimento está no ‘horizonte’ da II Liga, após a SAD do Leixões anunciar “um princípio de acordo” para o grupo norte-americano Aliya Capital Partners se tornar maioritário, em 04 de julho de 2025, e os sócios do Marítimo terem aprovado a venda de 40% da SAD ao grupo brasileiro REVEE, por 15 ME, em 18 de julho de 2025.



Pese a associação ao norte-americano Robert Platek, do grupo MSD Capital, o Casa Pia compete na I Liga enquanto sociedade desportiva unipessoal por quotas (SDUQ), modelo em que o clube fundador detém todo o capital social, vedado à entrada de terceiros sem a transformação em SAD, segundo a legislação portuguesa.