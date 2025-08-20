Isaac Monteiro deixa Casa Pia e reforça Anadia no Campeonato de Portugal

Com uma partida disputada na última temporada, e outra em 2023/24, Isaac Monteiro ruma ao quarto escalão do futebol português, para onde o Anadia foi despromovido, depois de três anos de escassa utilização na formação lisboeta.



Com formação dividida entre Belenenses e Sporting, o jovem, de 21 anos, realizou 23 duelos pela equipa de juniores do Casa Pia, no primeiro ano de ligação, ao qual se seguiu a subida à equipa A, entre um breve empréstimo ao Sporting da Covilhã.



Isaac Monteiro junta-se às saídas dos defesas Ruben Kluivert e Leonardo Lelo, do médio Adrian Kraev e dos avançados Tiago Dias, Henrique Pereira e Cauê dos Santos.



Por outro lado, os ‘gansos’ contrataram o guarda-redes Ivan Mandic, os defesas Kaique Rocha e David Sousa, os médios Sebastián Pérez e Yassin Oukili, e os avançados Kevin Prieto, Tiago Morais e Kelian Nsona.



O Casa Pia soma três pontos ao fim de duas jornadas da I Liga, enquanto o Anadia tem um ponto em igual número de rondas, na série B do Campeonato de Portugal.