Iuri Medeiros assina pelo Sporting Braga até 30 de junho de 2026

“O Sporting de Braga e o Nuremberga chegaram a acordo para a transferência definitiva de Iuri Medeiros. O jogador assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas”, lê-se no comunicado do clube, no sítio oficial na Internet.



O açoriano, natural da Horta, de 26 anos, cumpriu toda a sua formação no Sporting, tendo alinhado, por empréstimo dos ‘leões’, em clubes como Arouca, Moreirense, Boavista, Génova e Légia Varsóvia. Em 2019/20, assinou pelos alemães do Nuremberga, que, na presente temporada, o cederam ao Sporting de Braga.



Com o novo vínculo, válido até 30 de junho de 2026, a cláusula de rescisão de Iuri Medeiros foi fixada em 30 milhões de euros.



O extremo, internacional sub-21, contava seis golos nos 28 jogos disputados ao serviço dos bracarenses, até 29 de janeiro último, quando sofreu uma rutura de ligamentos do joelho esquerdo, a meio da primeira parte do embate com o Santa Clara, para os quartos de final da Taça de Portugal (vitória por 2-1).



A opção de compra do passe do jogadores estava fixada em 1,5 milhões de euros, tendo, sido negociada pelos bracarenses, por cerca de 800 mil euros, dada a vontade de o jogador permanecer no clube.