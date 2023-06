O extremo natural dos Açores, que completa 29 anos em julho, deixa o clube minhoto após três temporadas em que marcou 26 golos em 110 jogos.Formado no Sporting, Iuri Medeiros jogou ainda no Arouca, Moreirense, Boavista, Génova (Itália), Legia Varsóvia (Polónia) e Nuremberga (Alemanha).O mecanismo de solidariedade devido a terceiros clubes acresce ao valor referido e é da responsabilidade do Al Nasr, revelaram ainda os bracarenses.