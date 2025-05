Ivo Vieira deixa de treinar o Marítimo

"O emblema 'verde-rubro' expressa o seu sincero agradecimento pelo profissionalismo, dedicação e contributo prestados ao longo do tempo em que esteve ao serviço do Marítimo. A Ivo Vieira, desejamos os maiores sucessos pessoais e profissionais para o seu futuro", pode ler-se no sítio oficial na Internet dos madeirenses.



Em 2024/25, o técnico, de 49 anos, substituiu Rui Duarte no comando técnico do Marítimo em 8 de janeiro, na 14.ª posição, contabilizando 17 jogos, com cinco vitórias, nove empates e três derrotas.



Com passagens por Brasil, Turquia e Arábia Saudita, Ivo Vieira já tinha confirmado que não continuaria no Marítimo em 2025/26, por motivos pessoais.