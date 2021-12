Ivo Vieira deixa o Famalicão

"A SAD do Futebol Clube de Famalicão e o treinador Ivo Vieira rescindiram o contrato que ligava as duas partes", anuncia o clube, acrescentando que, "ao treinador e aos elementos da equipa técnica, a SAD do Futebol Clube de Famalicão agradece o empenho e profissionalismo que sempre empregaram ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais", pode ler-se na página do clube, que ocupa atualmente o 16.º e antepenúltimo lugar da Liga com 11 pontos.



Ivo Vieira, de 45 anos, chegou ao Famalicão durante a temporada passada e deixa o clube após 33 encontros, nos quais somou 13 vitórias.







O Famalicão anunciou entretanto a contratação de Rui Pedro Silva para assumir o comando técnico da equipa principal.





"O treinador, de 44 anos, integrou, nas últimas temporadas, a equipa técnica do Wolverhampton, Futebol Clube do Porto, Valencia e Rio Ave Futebol Clube. A coadjuvar Rui Pedro Silva estarão Tarantini, Hélder Duarte, João Lapa e Ricardo Silva", refere um comunicado do clube, acrescentando que "a nova equipa técnica já entrou em funções este domingo para preparar a receção ao Portimonense Sporting Clube, referente aos oitavos de final da Taça de Portugal".







Aos 44 anos, Rui Pedro Silva vai assumir, pela primeira vez, o cargo de treinador principal, depois de ter sido adjunto durante várias épocas de Nuno Espírito Santo, com passagens por Wolverhampton, FC Porto, Valência e Rio Ave. Antes, trabalhou com Jesualdo Ferreira no Panathinaikos, no Málaga e como olheiro no FC Porto.



Na equipa técnica estão ainda Tarantini, Hélder Duarte, João Lapa e Ricardo Silva, que já orientou o treino deste domingo da formação famalicense.



Natural do Porto, Rui Pedro Silva tem pela frente a missão de tirar o Famalicão dos últimos lugares da I Liga. A formação de Vila Nova de Famalicão ocupa o 16.º lugar, com 11 pontos, mas com mais dois jogos do que Moreirense e Belenenses, penúltimo e último, respetivamente.











c/ Lusa