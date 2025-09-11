Ivo Vieira diz que Tondela está forte e coeso para deslocação difícil a Alverca

“Vai ser uma deslocação difícil […]. É encarar o jogo como um ponto de partida para o que trabalhámos e procurámos arduamente para conseguir conquistar a primeira vitória no campeonato, sabendo que há uma equipa do outro lado também com muita qualidade”, reconheceu Ivo Vieira.



Em conferência de imprensa de antevisão à quinta jornada do campeonato, em que o AVS se desloca a casa do Alverca, na sexta-feira, pelas 20h15, o técnico do Tondela realçou que o adversário tem “99% de atletas novos, com valia, à procura do mesmo”, a vitória.



Ainda assim, realçou, agora que o mercado de jogadores terminou, “já foi possível trabalhar um grupo fechado, o que ajuda a criar mais coesão”, apesar de ser um plantel “muito diversificado” em termos de nacionalidades e cultura.



“Mas tentamos que eles se integrem e se conheçam o mais rápido possível e sejam mais competitivos a cada dia”, afirmou.



A pausa no campeonato, para os compromissos das seleções, permitiu mais tempo de treino para que o grupo “se integre e se conheça o mais rápido possível” e, nesse sentido, reconheceu que “foi positiva” a paragem.



“Está um grupo mais forte e coeso. A qualidade em treino aumentou. Tínhamos essa qualidade e aportamos ainda mais e acho que nós vamos crescer como equipa e dar respostas em jogo melhores ainda das que temos dado. Está um grupo mais consistente”, destacou.



Com todos os atletas disponíveis para a deslocação a Alverca, Ivo Vieira reconheceu que “a competitividade dentro do plantel está muito forte e muito saudável e isso satisfaz muito” o técnico.



“Neste momento, infelizmente, não tenho espaço para levar a jogo todos os jogadores que quero”, salientou Ivo Vieira.



Tondela e Alverca defrontam-se na sexta-feira, pelas 20h15, no Complexo Desportivo FC Alverca, sob arbitragem de Luís Filipe, da associação de Lisboa.