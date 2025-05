Ivo Vieira está de saída do Marítimo

"Quando o nosso treinador aceitou o projeto do Marítimo, foi um pouco contra o plano de carreira do próprio Ivo Vieira, que passava por não voltar a treinar na Madeira. Nessa altura, num espírito de missão e ajuda, o Ivo aceitou vir treinar o Marítimo e fez, no meu ponto de vista, um excelente trabalho", disse Carlos André Gomes, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.



O presidente do emblema insular agradeceu "do fundo do coração" pelo bom trabalho, acrescentando que a "porta do Marítimo estará sempre aberta" para Ivo Vieira, desdramatizando a saída do técnico.



"Isto tem que ser entendido como o normal do futebol. Entram treinadores, saem treinadores. Entram jogadores, saem jogadores. Portanto, isto é só mais uma situação em que sai um treinador", notou.



Questionado sobre quem será o técnico para a temporada 2025/26, Carlos André Gomes explicou: "Tudo é possível. Não fecho a porta a ex-treinadores, novos treinadores, treinadores que estejam no estrangeiro, nem a nenhum treinador que esteja qualificado para treinar uma equipa de futebol", referiu.



Treinador deu explicações



Também presente na sala de imprensa, o ainda treinador do Marítimo, Ivo Vieira, que conta com passagens por Brasil, Arábia Saudita e Turquia, vincou que esta é uma "decisão pessoal", salientando que não quis "ouvir propostas" nem discutir "condições para a próxima época", uma vez que tem o desejo de voltar ao estrangeiro.



"É um desejo que eu tenho. Até pode vir a não acontecer no futuro, porque isso tem a ver com as oportunidades e com o desejo das pessoas e dos clubes lá fora, se surgirão essas oportunidades ou não", assumiu.



Apesar do anúncio público da saída, feito para evitar um "especular de notícias", o treinador madeirense sublinhou que tentou ser o mais "justo e correto" possível com o Marítimo, assegurando que vai orientar a equipa com o mesmo "afinco de sempre" nos dois jogos que faltam para o final da II Liga.