Já são conhecidos os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal

Ficou definida esta terça-feira a chave para as duas próximas eliminatórias da Taça de Portugal, na Cidade do Futebol.



O emparelhamento dos oito jogos, a realizarem-se na terceira semana de dezembro, ditou que Porto e Benfica podem enfrentar-se já na próxima eliminatória, em caso de vitória dos respetivos duelos, frente a Famalicão e Farense.



A chave para os próximos jogos da Taça é a seguinte:



FC Porto-Famalicão vs. Farense-Benfica



Casa Pia-Torreense vs. Vila Meã-União de Leiria



Lusitano de Évora-Fafe vs. Caldas-SC Braga



Santa Clara-Sporting vs. V. Guimarães-AVS



Das 16 equipas apuradas para a próxima eliminatória, nove são da primeira liga, três da segunda, duas da Liga 3 e os últimos dois emblemas são do Campeonato de Portugal.