Jan Bednarek reforça defesa do FC Porto

"O FC Porto chegou a acordo com o Southampton para a aquisição a título definitivo dos direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos económicos de Jan Bednarek pelo valor fixo de 7,5 ME", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos "dragões" na Internet.

Jan Bednarek, de 29 anos, vinculou-se ao FC Porto por quatro temporadas, até de junho de 2029, e ficou com uma cláusula de rescisão de 60 ME, tornando-se o quarto central à disposição do treinador italiano Francesco Farioli, a par do argentino Nehuén Pérez, de Zé Pedro e do croata Dominik Prpic.

"O Southampton assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e o FC Porto declara que terá encargos com serviços de intermediação de 3% do montante da transação", acrescenta o comunicado dos "dragões".

Jan Bednarek somou 11 golos e quatro assistências em 254 jogos pelo Southampton, entre 2017 e 2025, período no qual chegou a ser emprestado aos também ingleses do Aston Villa, na primeira metade de 2022/23, após ter deixado os polacos do Lech Poznan.

O jogador soma 69 internacionalizações e um golo pela seleção principal do seu país.