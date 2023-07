Jason Remeseiro é a quarta contratação do Arouca

Os espanhóis do Alavés comunicaram a rescisão contratual com o extremo, que, dessa forma, ficou livre para assinar pelo Arouca, naquela que é a sua primeira experiência fora do seu país, sem o quinto classificado da última edição da I Liga ter revelado a duração do vínculo.O experiente atleta iniciou a sua formação no Deportivo da Corunha, passando depois por Montañeros, Racing de Ferrol e Levante, onde se destacou e assinou o seu primeiro contrato profissional.Na época 2013/14, estreou-se na I Liga espanhola e, nos dois anos seguintes, foi emprestado a Villareal e Albacete, estabelecendo-se finalmente na primeira equipa do Levante em 2016/2017, quando ajudou o clube a vencer a II Liga espanhola.Após duas temporadas com o Levante em destaque no principal escalão, em que se assumiu como um habitual titular, Jason Remeseiro 'deu o salto' para os rivais do Valência, mas não se conseguiu afirmar imediatamente na equipa principal do clube 'che' e foi emprestado ao Getafe, antes de regressar para uma época e meia ao serviço do clube valenciano.Na última temporada, o extremo notabilizou-se ao serviço do Alavés, no segundo escalão do futebol espanhol, tendo realizado 38 jogos, nos quais apontou dois golos, e assumido um papel importante na subida dos "babazorros" à primeira divisão.Com vista à preparação da próxima época, que não terá apenas o campeonato, mas também a segunda presença da história do emblema em competições europeias, Remeseiro chega como o quarto reforço para os comandados de Daniel Ramos, após as contratações de Pedro Santos e Tiago Esgaio, este último por empréstimo, ambas ao Sporting de Braga, e Cristo González aos italianos da Udinese.