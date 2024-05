Jason Remeseiro renova contrato com o Arouca

", pode ler-se na publicação dos arouquenses nas redes sociais.O jogador, de 29 anos, chegou ao conjunto da Serra da Freita em julho de 2023, proveniente dos espanhóis do Alavés, onde assumiu um papel importante na subida dos "babazorros" à primeira divisão.Na sua primeira experiência fora de solo espanhol, rapidamente se tornou um dos jogadores mais influentes do Arouca, com 41 jogos disputados, tendo sido o terceiro melhor marcador da equipa em 2023/24, apenas atrás de Rafa Mujica e Cristo González.A renovação permite ao recém-chegado treinador, Gonzalo García, assegurar a continuidade de uma das principais figuras dos "lobos" para a próxima temporada, descartando a especulação que tem surgido na imprensa em torno do futuro do extremo.