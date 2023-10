Javi Currás rescindiu com o Académico de Viseu

O médio espanhol Javi Currás deixou o Académico de Viseu, tendo acertado com a SAD do emblema da II Liga de futebol a rescisão de contrato, com quem tinha acordo até 30 de junho de 2024.

“O Académico de Viseu deseja felicidades e sucessos ao jogador Javier Currás, agradecendo o profissionalismo e a seriedade com que sempre representou o clube”, escreveu a SAD do emblema beirão, em comunicado.



O jogador, de 20 anos, chegou a Viseu no verão de 2022 proveniente do Atlético de Madrid, mas nunca foi primeira opção, com Pedro Ribeiro e Jorge Costa, na temporada passada, e na atual, na equipa orientada por Vítor Martins.



Javi Currás, que em Espanha passou pela formação dos dois principais emblemas da capital, Atlético e Real, despediu-se de Viseu com apenas quatro jogos utilizado na formação principal dos viseenses, tendo na presente época desportiva jogado em quatro partidas da equipa sub-23 na Liga Revelação.