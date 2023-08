Javi Montero é reforço do Arouca

Com formação no Atlético de Madrid, o jogador de 24 anos, outrora catalogado como uma das grandes promessas dos "colchoneros", foi opção de Diego Simeone em 14 partidas na época 2018/2019, tendo inclusivamente participado por duas ocasiões na Liga dos Campeões, frente a Borussia de Dortmund e Club Brugge, antes de ser emprestado ao Deportivo da Corunha, na época seguinte.



Em 2020/2021, Montero chegou ao Besiktas por empréstimo dos espanhóis, tendo conquistado o campeonato e a taça da Turquia na mesma temporada, convencendo o clube de Istambul a mantê-lo.



No total, foram 46 o número de encontros disputados ao serviço dos turcos, com trajeto europeu por Liga dos Campeões e Liga Europa, mas o defensor acabou por ser emprestado ao Hamburgo na segunda metade da temporada passada e não se conseguiu afirmar no clube alemão, que chegou ao play-off para a subida ao principal escalão, mas falhou a promoção.



De volta ao Besiktas e sem espaço nas escolhas do clube, o central canhoto ruma a Portugal pela porta do Arouca, que tem também, para o núcleo da defesa, o recém-chegado Matías Rocha, Nino Galovic, Rafael Fernandes e Jerome Opoku, embora este último esteja perto de sair.



O negócio vem na sequência da forte aposta do Arouca em jogadores espanhóis, sendo já o sexto do plantel, depois de Uri Busquets, Rafa Mújica e os recém-chegados Jason Remeseiro, Cristo González e Miguel Puche, naquela que é a nona contratação do clube do atual defeso.



Após o empate da última jornada, na receção ao Portimonense, o Arouca já conta com o jogador para a preparação da difícil deslocação ao Estádio do Dragão, para defrontar o FC Porto, agendada para as 18h00 do próximo domingo.