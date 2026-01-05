Javi Sánchez reforça defesa do Arouca até ao final da temporada

O defesa central, de 28 anos, chega a título definitivo e irá tentar ajudar a solidificar a defesa dos 'lobos', que já contam 42 golos sofridos, em apenas 17 partidas.



Natural de Getafe, Javi Sánchez realizou a formação ao serviço do Real Madrid, tendo inclusive participado em cinco partidas pela equipa principal dos 'merengues', durante a temporada 2018/19, incluindo duas na Liga dos Campeões.



Na época seguinte, mudou-se para o Valladolid, onde permaneceu até esta temporada, tendo alinhado 124 vezes com a camisola dos 'pucelanos' e conquistado duas promoções ao principal escalão do futebol espanhol.



O novo número 15 do Arouca parte agora para a primeira experiência no estrangeiro, juntando-se a Popovic, Matías Rocha, José Fontán, Omar Fayed e Diogo Monteiro como opções de Vasco Seabra para o centro da defesa.