Jéssica Silva reforça equipa de futebol feminino do Benfica

Aos 27 anos, Jéssica Silva regressa ao futebol português, quatro épocas depois de ter rumado ao Levante, proveniente do Sporting de Braga.

A avançada natural de Vila Nova de Milfontes detém no seu historial a Liga dos Campeões em 2019/20 e um campeonato francês, conquistados ao serviço do Lyon, duas Taças da Suécia, a representar o Linkoping, depois de ter envergado as camisolas de União Ferreirense e Albergaria.

Jéssica Silva, que falhou por lesão a única presença de Portugal na fase final de um campeonato da Europa, em 2017, conta nove golos nas 80 vezes que vestiu a camisola da seleção portuguesa.

A jogadora assinou contrato com os `encarnados` até 2025.