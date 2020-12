Jesualdo Ferreira rende Vasco Seabra e regressa ao comando técnico do Boavista

"A Boavista FC, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o professor Jesualdo Ferreira para assumir o comando técnico da equipa principal, assinando um contrato válido até junho de 2022", informa, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

Vasco Seabra rescindiu na terça-feira e deixou o comando interino a cargo do adjunto Jorge Couto e do treinador da equipa de sub-23, Daniel Rosendo, dupla que orientou a derrota frente ao Estoril Praia (2-1), no sábado, na quarta ronda da Taça de Portugal.

"Jesualdo Ferreira integra na sua equipa técnica os adjuntos Rui Águas e Pedro Bouças, além de Jorge Couto, Daniel Rosendo e Pedro Miranda, que já integravam a estrutura. O treino de hoje já será orientado pela nova equipa técnica", termina a nota.

O Boavista tem uma vitória, cinco empates e três derrotas em nove jornadas da I Liga e ocupa o 15.º posto, com os mesmos oito pontos de Farense (14.º) e Tondela (16.º), um acima de Portimonense (17.º) e Marítimo (18.º e último), ambos em zona de descida.

Com 350 jogos orientados em 14 épocas no principal escalão, Jesualdo Ferreira vai estrear-se pelo Boavista na deslocação ao Paços de Ferreira, sexto colocado, com 14 pontos, no domingo, às 15:00, no Estádio Capital do Móvel, em partida da 10.ª jornada.

O técnico natural de Mirandela, de 74 anos, abandonou os brasileiros do Santos em agosto e já teve uma breve passagem pelo Bessa, no verão de 2006, quando assinou por dois anos e saiu em plena pré-época para render o holandês Co Adriaanse no FC Porto.

Ao longo de quatro décadas, Manuel Jesualdo Ferreira treinou seis clubes estrangeiros e a seleção de Angola, conquistando os campeonatos do Egito e do Qatar, por Zamalek (2014/15) e Al-Saad (2018/19), respetivamente, logo após a última experiência em Portugal, em 2013/14.

Entre os 12 títulos ganhos pelo `professor`, como é conhecido no mundo do futebol, constam ainda três campeonatos (2006/07 a 2008/09), duas Taças de Portugal (2008/09 e 2009/10) e uma Supertaça portuguesa (2009/10), em quatro anos ao `leme` do FC Porto.

Jesualdo Ferreira também treinou a seleção portuguesa de sub-21 e somou experiência em mais 10 clubes lusos, incluindo Benfica, Sporting e Sporting de Braga, além de ter sido adjunto dos `encarnados` e dos franceses do Bordéus e coordenador técnico dos `leões`.