Jhon Murillo deixa Tondela e segue para o México

A CD Tondela – Futebol SAD confirma que chegou a acordo com o Club Atlético de San Luis, do México, para a transferência a título definitivo do jogador Jhon Murillo”, escreve o clube ‘beirão’ na página oficial na internet.



O treinador Pako Ayestarán já tinha afirmado, na última segunda-feira, que Jhon Murillo tinha abandonado o clube no dia anterior, confirmando a primeira alteração no mercado de inverno do clube da I Liga de futebol.



Jhon Murillo chegou ao clube ‘auriverde’ em 2015, onde marcou 22 golos e cumpriu um total de 172 jogos, batendo o recorde de partidas na I Liga pelo Tondela, no final de “cinco épocas e meia e muitas alegrias depois”.



“Não é um adeus é um até já. Aprendi a gostar do Tondela, a ser do Tondela. Quero que saibam que gosto muito deste clube, aqui cresci, aqui evolui, aqui cresceram os meus filhos e é algo que vou levar no meu coração”, diz o atleta em declarações ao clube.



Segundo o comunicado, Jhon Murillo assume que será “sempre um ‘auriverde’, um tondelense”, que vai “sentir muitas saudades de todos” e que estará “sempre a torcer pela ‘malta’, para que consigam, uma vez mais, atingir o objetivo e ficarem na I Liga”.



“É o sonho que sempre tive desde que cheguei e que sempre conquistámos. Cheguei em 2015 e era um Murillo mais tímido, com falta de experiência e agora passados estes anos evolui muito, amadureci sempre e é isso que levo desta minha passagem pelo Tondela”, diz.



O Tondela termina a agradecer a Jhon Murillo “como profissional, e acima de tudo como pessoa, a entrega e o profissionalismo com que defendeu sempre as cores” do clube e deseja-lhe “os maiores êxitos futuros”.