João Afonso dá vitória ao Torreense após ter posto Marítimo em vantagem

O Marítimo esteve em vantagem com um tento marcado por João Afonso na própria baliza, nos prematuros oito minutos do encontro, tendo-se redimido aos 21, apontando o golo da vitória, que se seguiu ao tento de Pipe Gómez (18).



Os ‘verde rubros’ adiantaram-se cedo no marcador, após um livre cobrado por Bruno Xadas que ‘obrigou’ Vágner a sacudir o esférico, que acabou tabelando em João Afonso e seguir para o fundo da própria baliza.



O conjunto de Torres Vedras refez-se rapidamente do golo consentido e resgatou a igualdade 10 minutos depois, num cruzamento que saiu da ala direita pelos pés de Nuno Campos para a cabeça de Welthon, que enganou a defesa maritimista ao amortecer a bola e servir Pipe Gómez.



João Afonso, após o autogolo, acabou por se redimir ao ameaçar a baliza maritimista duas vezes, ambas ao minuto 21, sendo que a primeira não seguiu para as redes, por ‘culpa’ de uma estirada de Samú Silva, que resultou em canto, que apesar de nova intervenção do guardião o defesa conseguiu levar a melhor e assinar a reviravolta no marcador.



Os ‘leões’ do Almirante Reis ficaram a reclamar grande penalidade nos minutos iniciais do segundo tempo, após Rentaria, na grande área, impedir o cruzamento de Vítor Costa com o braço, mas o árbitro Rui Lima nada assinalou.



O Marítimo, com pretensões assumidas na subida ao principal escalão, consentiu a quarta derrota na competição e caiu para a quinta posição, perdendo o quarto lugar para o Torreense, estando ambas com 19 pontos.











Jogo disputado no Estádio do Marítimo, no Funchal.



Marítimo – Torreense, 2-1.



Ao intervalo: 2-1.







Marcadores:



1-0, João Afonso, 08 minutos (na própria baliza).



1-1, Pipe Gómez, 18.



1-2, João Afonso, 21.







Equipas:







- Marítimo: Samú Silva, Igor Julião (Tomás Domingos, 68), Matheus Costa, René Santos, Vítor Costa (Noah, 80), Diogo Mendes (Baraye, 80), Marcos Silva (José Bica, 46), Bruno Xadas, Euller Silva (Francis Cann, 68), Higor Platiny e Lucas Silva.



(Suplentes: Amir Abedzadeh, Zainadine, Tomás Domingos, Fábio China, João Tavares, Noah, Baraye, Francis Cann e José Bica).



Treinador: Manuel Tulipa.







- Torreense: Vágner, João Afonso, Cristian Tassano, Joãozinho, Nuno Campos (Elimbi, 62), Sebastián Guzman, Renteria, Keffel Resende, Jorge Correa (André Rodrigues, 67), Pipe Gómez (Jonathan Arriba, 75) e Welthon (Patrick Fernandes, 67).



(Suplentes: Ricardo Fernandes, Benny, Simão, Elimbi, Jonathan Arriba, André Rodrigues, Rodrigo Borges, Patrick Fernandes e Balanta).



Treinador: Rui Ferreira.







Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: cartão amarelo para João Afonso (6), Pipe Gómez (48), Nuno Campos (50) e Cristian Tassano (88).



Assistência: 8.163 espetadores.