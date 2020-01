João Alves assume comando técnico do Cova da Piedade

O técnico português sucede, a partir de segunda-feira, a João Tralhão, treinador dos sub-23 que rendeu interinamente Jorge Casquilha nas últimas duas rondas do campeonato e ainda estará no banco dos piedenses, na partida frente à Académica, no domingo.





O conceituado treinador e antigo médio internacional português, de 67 anos, assinou contrato por uma temporada e meia.



João Alves estava sem clube depois de na época passada ter sido responsável pela recuperação da Académica, que ocupava o 14.º lugar à sétima jornada e terminou na 5.ª posição, no final da temporada, sob o comando do novo técnico dos "grenás".O "luvas pretas", alcunha que conquistou como jogador ao serviço do Benfica, detém um longo currículo como treinador que inclui duas Taças de Portugal, aos comandos do Estrela da Amadora (1989/90) e do Boavista (1996/97), e um título do campeão da II Liga, ao serviço dos amadorenses (1992/93).

Como treinador, João Alves representou ainda Leixões, Vitória de Guimarães, Belenenses, Salamanca, Campomaiorense, Farense e os suíços do Servette.