João Amorim reforça o Vilafranquense

O médio, de 30 anos, regressa ao país depois de ter iniciado a temporada ao serviço dos romenos do FC Brasov, que competem na segunda divisão da Roménia.



Em Portugal, o futebolista já alinhou por Gondomar, Trofense, Benfica B, Desportivo das Aves, Oliveirense, Varzim, Feirense e Penafiel, os dois últimos já depois de ter emigrado para representar os búlgaros do Arda Kardzhali.



A contratação foi anunciada no mesmo dia em que a SAD vilafranquense anunciou as saídas dos jogadores Leo Bahia, João Mário e Zimbabwe, este último que já foi oficializado como reforço do Sporting da Covilhã.