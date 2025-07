João Assunção reforça meio-campo do Leixões

João Assunção é filho do centrocampista brasileiro Paulo Assunção, que representou o FC Porto, e irmão de Gustavo Assunção, também médio, do AVS, tendo cumprido parte da sua formação no Atlético de Madrid, de onde saiu para o Famalicão, antes de rumar ao clube de Alvalade na época 2023/24.



O jogador já trabalha com a sua nova equipa e confessou, em declarações divulgadas nas redes sociais dos matosinhenses, ser “um orgulho enorme assinar por um clube com tanta história como o Leixões”.



“Tudo farei para retribuir a confiança que depositaram em mim, com muita trabalho, dedicação e ambição”, prometeu.



O lateral-direito Paulinho, ex-Académico de Viseu, e o médio Neto, ex-Farense, foram os primeiros reforços garantidos pelo Leixões, da II Liga, para a nova época.