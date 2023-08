João Basso troca Arouca pelo Santos

", disse o defesa ao plantel e equipa técnica do Arouca, em vídeo difundido pelo emblema nas redes sociais.O emblema do estado de São Paulo rubricou um vínculo com o defesa brasileiro até 31 de dezembro de 2026.​​​​​​​O jogador de 26 anos, que fez toda a sua formação no Paraná (Brasil), chegou a Portugal através do Estoril Praia, em 2016/2017, tendo ainda passado, por empréstimo, pelo Real SC, antes de ingressar no Arouca, em 2019.O conjunto arouquense encontrava-se no Campeonato de Portugal, após ter somado duas descidas consecutivas desde o primeiro escalão, e o brasileiro esteve em evidência no regresso do clube à elite do futebol português.Basso fez um total de 136 jogos pela equipa da Serra da Freita, com um total de 19 golos apontados e, na última época, como capitão, liderou a formação ao histórico quinto lugar na I Liga, que deu acesso à 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, algo que o clube não esqueceu, numa nota de agradecimento.", pode ler-se na publicação do Arouca.O defesa já não havia sido convocado no passado domingo, na receção ao Rio Ave para a segunda fase da Taça da Liga (vitória arouquense por 2-0) e até Daniel Ramos já havia admitido, na antevisão da partida, a possibilidade desse cenário, agora confirmado.Após o acesso à fase de grupos da Taça da Liga, os comandados de Daniel Ramos procuram agora preparar a receção ao Brann, da Noruega, a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, marcada para 10 de agosto.