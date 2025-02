João Carvalho melhor jogador de janeiro da I Liga

O médio João Carvalho juntou o prémio de melhor jogador de janeiro da I Liga portuguesa de futebol ao de melhor médio, no terceiro prémio do mês para o Estoril Praia, depois do treinador Ian Cathro.

De acordo com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), João Carvalho, que fez três golos em janeiro, recebeu 22,96% dos votos dos treinadores da competição, ficando à frente de Nuno Moreira (Casa Pia), com 8,89%, e de Clayton (Rio Ave), o avançado do mês, com 8,15%.



O escocês Ian Cathro tinha sido escolhido como o treinador do mês, depois de conduzir o Estoril Praia a um janeiro perfeito, com cinco vitórias em cinco encontros.



O Rio Ave também arrecadou dois prémios de janeiro, o de guarda-redes, a ser entregue ao polaco Cezary Miszta, e o de avançado, ao brasileiro Clayton, enquanto o costa-marfinense Ousmane Diomande, do Sporting, foi escolhido como o defesa do mês.



Na II Liga, Diogo Nascimento (Vizela) arrecadou os prémios de melhor jogador e médio de janeiro, com Ricardo Pessoa (Portimonense) a ser o melhor treinador e João Bravim (Alverca) a receber o galardão de melhor guarda-redes, Gustavo Marques (Benfica B) o de melhor defesa e Carlos Eduardo (Alverca) o de melhor avançado.