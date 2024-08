João Costa com estreia de sonho nas ligas profissionais

“Senti-me nas nuvens. É uma estreia que só nos meus sonhos poderia pensar ser possível. Entrei, dei três toques e marquei logo no primeiro jogo nos campeonatos profissionais que era uma coisa que eu já queria há muito tempo”, adianta o jogador à agência Lusa.



João Costa, reforço do Santa Clara para o regresso à I Liga de futebol, marcou o último golo na vitória no terreno do Estoril por 4-1, num jogo em que os açorianos até estiveram a perder.



Decorriam 83 minutos de jogo quando o avançado de 24 anos, ex-Alverca, fez o "gosto ao pé" na sua estreia em competições profissionais, após dois minutos em campo e três toques na bola.



“Foi incrível e inesquecível. Só tenho de agradecer aos meus colegas de equipa que me ajudaram a conseguir marcar esse golo e a ajudar a equipa para começarmos bem o campeonato com uma vitória fora que é sempre importante”, declara.



O atleta, que na época passada foi o melhor marcador da Liga 3, garante que “não se vai esquecer” do golo na estreia, tratando-se de um “momento muito importante” na carreira.



“É um sentimento de muita alegria. Era um sonho de muito tempo estrear-me nas ligas profissionais, ainda por cima na I Liga que é o topo do futebol a nível nacional. É sempre especial, não só para mim, mas porque sei que houve muitas pessoas que acreditaram em mim”, assinala.



João Costa promete estar “sempre pronto” para ajudar o Santa Clara a atingir os objetivos.



“Vou treinar sempre o máximo, sempre pronto a ajudar a equipa. Depois, se sou titular ou se venho do banco, o mister é que sabe. O que gosto de me focar em dar o máximo em todos os treinos e em todos os jogos para poder ajudar a equipa a concluir os seu os objetivos”.



Antevê boa época para o Santa Clara



Sobre o Santa Clara, o avançado considera “muito importante” a manutenção de “muitos movimentos e dinâmicas” da época passada, uma situação que, defende, já se verificou na vitória diante o Estoril Praia.



“O que podem esperar do Santa Clara é uma equipa muito concentrada, muito focada nas suas ideias de jogo que já vêm do ano passado. Há muitas dinâmicas que vieram do ano passado com muitos jogadores que se mantiveram”, afiança.



No próximo encontro, João Costa garante que os açorianos “vão dar o máximo” frente ao FC Porto, apesar da qualidade do adversário.



“Na próxima sexta-feira vai ser contra um dos candidatos ao título. Vai ser difícil, mas nunca se sabe no futebol. Em casa, vamos tentar dar o nosso máximo para tenta fazer a melhor figura e depois veremos o resultado”, reforça.



O jogo frente aos "dragões" está marcado para as 17h00 em Lisboa no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.



Na temporada transata, João Costa conquistou a Liga 3 e venceu os prémios de melhor jogador e melhor marcador do campeonato, tendo apontado 22 golos em 32 jogos realizados.



Antes do Alverca, o atleta de 24 anos representou Belenenses, Loures, Estrela da Amadora e Bocal.